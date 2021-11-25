В стране и мире В МЧС сообщили, что судьба 35 горняков в шахте в Кузбассе все еще неизвестна Алексей Курильченко В шахте были обнаружены три тела спасателей, одно из отделений все еще не выходит на связь. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На данный момент судьба 35 шахтеров, находящихся в шахте «Листвяжная», где произошло возгорание, остается неизвестной. Об этом журналистам сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. «Тем временем судьба 35 шахтеров неизвестна. Одно из отделений МЧС России перестало выходить на связь. Было принято решение направить резервные силы и средства на поиски и спасение этого отделения. Оно находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружено три тела спасателей», - сообщил Чуприян. На данный момент спасательная операция приостановлена до утра из-за повышенного содержания метана в воздухе. Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о том, что в шахте «Листвяжная» в результате аварии пострадал 51 человек. Из них 38 находятся в наших медицинских учреждениях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика