Замгенпрокурора РФ назвал взрыв метана предварительной причиной ЧП на шахте в Кузбассе

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что, согласно предварительным данным, взрыв метана стал причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он же сообщил, что следователи Следственного комитета РФ прибыли из Москвы для расследования причин ЧП.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», - рассказал он.

Ранее врио главы МЧС рассказал о происходящем на шахте в Кузбассе. Александр Чуприян также выразил готовность со стороны экстренных служб оказать всевозможную помощь в ликцидации последствий ЧП.