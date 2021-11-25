После трагедии на шахте в Кузбассе СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет после трагедии на шахте в Кузбассе возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее были обнаружены погибшими девять шахтеров после задымления шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

По данным Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», в спасательных работах участвуют 173 человека и 39 единиц техники. От МЧС - 132 человека и 25 единиц техники.

Ранее губернатор региона Сергей Цивилев, находящийся на месте происшествия, провел совещание по видеосвязи с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном. В ходе него стало известно, что остающиеся внутри шахты работники могут находиться в дальних ее участках, связь с которыми отсутствует. По факту случившейся трагедии в СУ СК РФ по Кемеровской области уже организовали проверку.