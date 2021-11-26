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В Кемеровской области начинается трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»

Кира Тило
00:39 26.11.2021
По предварительным данным, в результате трагедии погибло 52 человека, включая шесть спасателей.
В Кемеровской области начинается трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»
© Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com
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В Кемеровской области начинается трехдневный траур по погибшим работникам шахты «Листвяжная», который продлится с 26 по 28 ноября. Об этом объявил губернатор региона Сергей Цивилев.

В эти дни отменены развлекательные мероприятия и будут приспущены государственные флаги. Цивилев сообщил, что правительство региона окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Утром 25 ноября появилась информация о пострадавших при задымлении на шахте «Листвяжная». Позже стало известно о нескольких погибших. По факту трагедии СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). 

Позже пресса сообщила о 52 погибших, шесть человек из которых - спасатели, которые отправились на ликвидацию ЧП. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что, согласно предварительным данным, причиной аварии на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана.

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