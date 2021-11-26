Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Создать условия для жизни: как прошла трехсторонняя встреча по Нагорному Карабаху в Сочи

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
18:41 26.11.2021
Во встрече приняли участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
Создать условия для жизни: как прошла трехсторонняя встреча по Нагорному Карабаху в Сочи
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Пока в Сочи ждут приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в своей резиденции Путин встречает первого гостя - президента Азербайджана Ильхама Алиева. На повестке дня главный вопрос - достижение мира в Нагорном Карабахе. Путин подчеркивает, что все скоро обсудят в трехстороннем формате, а пока намечает акценты, над чем стоит работать.

«Есть прецеденты, есть, к сожалению, жертвы, но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать, чтобы создавались условия для успокоения и развития ситуации такого качества, чтобы позволяло людям спокойно жить, а странам развиваться», - сказал Путин.

Буквально через час, уже за широким столом, точь-в-точь как год назад, собираются лидеры трех стран. При этом Алиев и Пашинян сидят не по разные стороны, а практически рядом друг с другом.

Прошлый ноябрь был результативным - удалось остановить 44-дневную войну и подписать заявление о прекращении огня. Но отношения Еревана и Баку остаются натянутыми. Ситуацию усугубили недавние бои на восточных границах Армении. Москва вновь становится главным арбитром в непростых переговорах.

«В целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе хорошо. За это время при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев», - добавил президент.

Вопросов накопилось много. Ориентиром по-прежнему остается укрепление стабильности в регионе. Сделать это можно в том числе за счет торговли и налаживания транспортных связей. Речь о разблокировке дорог внутри Карабаха и границ республики. Москва предлагает проект нового железнодорожного пути, который свяжет Россию и Армению, Армению и Иран, Азербайджан и азербайджанский эксклав Нахичевань. Для обеих сторон конфликта это не только шанс вырваться из затянувшейся войны, но и возможность привлечь крупных инвесторов. 

Ситуацию на границе Арцаха продолжает контролировать российский миротворческий контингент. Личный состав оснащен современным вооружением, военной и спецтехникой. Азербайджан и Армения, пожалуй, лишь в этом вопросе достигли единого мнения - миротворцам действительно удалось наладить ситуацию.

Вдоль всей линии разграничения работают 27 наблюдательных постов. Особое внимание Лачинскому коридору и Шушинскому району, на въезде в который символично развеваются два государственных флага. Миротворцы обеспечивают безопасное передвижение мирному населению. За год наши саперы разминировали участок почти в 700 километров. Передали 10 тонн гуманитарной помощи, а военные врачи спасли сотни жизней.

Самые сложные задачи еще впереди. Москва готова стать посредником в историческом процессе - демаркации границ. Армения и Азербайджан готовы провести финальную черту в конфликте и обозначить на карте единую пограничную линию без спорных территорий. Но для этого потребуется и политическая воля, и способность договариваться - пока позиции Пашиняна и Алиева принципиально расходятся.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:36 В стране и мире
Предъявлено обвинение пятерым фигурантам дела о гибели шахтеров в шахте «Листвяжная»
18:36 В стране и мире
Прокуроры выявили множество нарушений в ходе проверки 25 шахт в Кузбассе
16:55 В стране и мире
Видео
Путин заявил о подготовке к демаркации границ Армении и Азербайджана
17:20 В стране и мире
Видео
Сын Градского отказался комментировать состояние отца после его госпитализации
16:41 В стране и мире
Видео
Выживший спасатель рассказал о самочувствии после трагедии в шахте «Листвяжная»
Популярное
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.