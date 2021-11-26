Создать условия для жизни: как прошла трехсторонняя встреча по Нагорному Карабаху в Сочи

Пока в Сочи ждут приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в своей резиденции Путин встречает первого гостя - президента Азербайджана Ильхама Алиева. На повестке дня главный вопрос - достижение мира в Нагорном Карабахе. Путин подчеркивает, что все скоро обсудят в трехстороннем формате, а пока намечает акценты, над чем стоит работать.

«Есть прецеденты, есть, к сожалению, жертвы, но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать, чтобы создавались условия для успокоения и развития ситуации такого качества, чтобы позволяло людям спокойно жить, а странам развиваться», - сказал Путин.

Буквально через час, уже за широким столом, точь-в-точь как год назад, собираются лидеры трех стран. При этом Алиев и Пашинян сидят не по разные стороны, а практически рядом друг с другом.

Прошлый ноябрь был результативным - удалось остановить 44-дневную войну и подписать заявление о прекращении огня. Но отношения Еревана и Баку остаются натянутыми. Ситуацию усугубили недавние бои на восточных границах Армении. Москва вновь становится главным арбитром в непростых переговорах.

«В целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе хорошо. За это время при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев», - добавил президент.

Вопросов накопилось много. Ориентиром по-прежнему остается укрепление стабильности в регионе. Сделать это можно в том числе за счет торговли и налаживания транспортных связей. Речь о разблокировке дорог внутри Карабаха и границ республики. Москва предлагает проект нового железнодорожного пути, который свяжет Россию и Армению, Армению и Иран, Азербайджан и азербайджанский эксклав Нахичевань. Для обеих сторон конфликта это не только шанс вырваться из затянувшейся войны, но и возможность привлечь крупных инвесторов.

Ситуацию на границе Арцаха продолжает контролировать российский миротворческий контингент. Личный состав оснащен современным вооружением, военной и спецтехникой. Азербайджан и Армения, пожалуй, лишь в этом вопросе достигли единого мнения - миротворцам действительно удалось наладить ситуацию.

Вдоль всей линии разграничения работают 27 наблюдательных постов. Особое внимание Лачинскому коридору и Шушинскому району, на въезде в который символично развеваются два государственных флага. Миротворцы обеспечивают безопасное передвижение мирному населению. За год наши саперы разминировали участок почти в 700 километров. Передали 10 тонн гуманитарной помощи, а военные врачи спасли сотни жизней.

Самые сложные задачи еще впереди. Москва готова стать посредником в историческом процессе - демаркации границ. Армения и Азербайджан готовы провести финальную черту в конфликте и обозначить на карте единую пограничную линию без спорных территорий. Но для этого потребуется и политическая воля, и способность договариваться - пока позиции Пашиняна и Алиева принципиально расходятся.