В Армении и Азербайджане назвали число погибших в результате боев на границе

В результате столкновения между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, произошедшего во вторник на границе двух государств, погиб один военнослужащий ВС Армении. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.

Отмечается, что еще 13 военных были взяты в плен, а с 24 - «была потеряна связь, их судьба на данный момент неизвестна».

Как, в свою очередь, информирует Министерство обороны Азербайджана, с азербайджанской стороны погибли семь военнослужащих, 10 получили ранения.

Во вторник, 16 ноября, в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. В тот же день МО Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, уточнив, что там продолжаются боевые операции.

В результате телефонных переговоров российского министра обороны Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили столкновения.