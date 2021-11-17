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В Армении и Азербайджане назвали число погибших в результате боев на границе

Роман Захаров
11:30 17.11.2021
Согласно официальным данным, с двух сторон в общей сложности погибли восемь военных.
В Армении и Азербайджане назвали число погибших в результате боев на границе
© Фото: МО Армении
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В результате столкновения между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, произошедшего во вторник на границе двух государств, погиб один военнослужащий ВС Армении. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.

Отмечается, что еще 13 военных были взяты в плен, а с 24 - «была потеряна связь, их судьба на данный момент неизвестна».

Как, в свою очередь, информирует Министерство обороны Азербайджана, с азербайджанской стороны погибли семь военнослужащих, 10 получили ранения.

Во вторник, 16 ноября, в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. В тот же день МО Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, уточнив, что там продолжаются боевые операции.

В результате телефонных переговоров российского министра обороны Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили столкновения.

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