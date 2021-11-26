Путин заявил, что за год крупных боевых действий в Карабахе не было

В Нагорном Карабахе за год сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским и азербайджанским коллегами Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

«Я знаю об инцидентах на границе и о трагических инцидентах с обеих сторон. И люди гибнут и получают ранения, это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны», - сказал глава государства.

Путин отметил, что встреча проводится в том числе и ради того, чтобы избежать инцидентов в регионе в будущем.

«В целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе хорошо. За это время при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев», - добавил президент.

Перед трехсторонней встречей Путин провел переговоры с Алиевым, в ходе которых заявил о положительной роли миротворческого контингента и отметил эффективность работы российско-турецкого центра по контролю в Карабахе.

Ранее сообщалось, что миротворцы РФ вместе с благотворительной ассоциацией оказали гуманитарную помощь более 800 жителям региона.

До этого российские специалисты приступили к разминированию старинного армянского кладбища в Шушинском районе. Ежедневно вблизи линии разграничения в этом районе миротворцы проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин.