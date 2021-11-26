Путин заявил о подготовке к демаркации границ Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном заявил о том, что в ближайшее время будет налажена работа по проведению государственных границ двух стран.

«Мы все-таки договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работы по демаркации границы, и об этом тоже сегодня поговорим. Хотя ясно, что вопрос сложный, он достался нам еще с Советского Союза - четкой границы там не было. Но есть возможность об этом все поговорить», - заявил Путин.

Никол Пашинян отметил, что Армения готова к процессу демаркации и делимитации страны Азербайджаном. Он также указал на важность темы разблокирования коммуникаций в регионе.

Ранее Путин отметил, что за прошедший год в Нагорном Карабахе не велось крупных боевых действий. При этом в регионе продолжают создаваться условия для организации мирной жизни.