Путин заявил о положительной роли миротворческого контингента в Нагорном Карабахе

Миротворческий контингент в Нагорном Карабахе играет положительную роль, однако в регионе все еще наблюдается напряженная ситуация - сообщается о различных инцидентах, приводящих к человеческим жертвам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Что касается нагорнокарабахского урегулирования, то мы поговорим в трехстороннем формате - вскоре к нам присоединится премьер-министр Армении, и мы продолжим эту дискуссию. Но здесь и миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль. Работает активно российско-турецкий центр контроля за прекращением огня. Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, не обходится без жертв», - сказал Путин на встрече.

Алиев, в свою очередь, отметил, что серьезных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

Также в ходе встречи Путин заявил, что товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 11%.