Губернатор Кузбасса сообщил о гибели 11 горняков при задымлении шахты

Число шахтеров, обнаруженных погибшими после задымления шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, увеличилось до 11 человек.

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», - сообщает губернатор региона Сергей Цивилев в своем канале в Telegram.

Главное управление «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» также сообщает, что в спасательных работах продолжают участвовать 173 человека и 39 единиц техники и 132 человека и 25 единиц техники от МЧС России. Ранее на поверхность из шахты были подняты 237 человек.

Ранее Цивилев, находящийся на месте происшествия, провел совещание по видеосвязи с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном. СУ СК РФ по Кемеровской области организовали проверку по факту случившейся трагедии, а позже возбудили уголовное дело.