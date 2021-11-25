Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор Кузбасса сообщил о гибели 11 горняков при задымлении шахты

Егор Левин
12:25 25.11.2021
Сергей Цивилев ранее также провел совещание по видеосвязи с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном.
Губернатор Кузбасса сообщил о гибели 11 горняков при задымлении шахты
© Фото: Администрация Правительства Кузбасса
Читайте нас на:

Число шахтеров, обнаруженных погибшими после задымления шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, увеличилось до 11 человек.

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», - сообщает губернатор региона Сергей Цивилев в своем канале в Telegram.

Главное управление «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» также сообщает, что в спасательных работах продолжают участвовать 173 человека и 39 единиц техники и 132 человека и 25 единиц техники от МЧС России. Ранее на поверхность из шахты были подняты 237 человек.

Ранее Цивилев, находящийся на месте происшествия, провел совещание по видеосвязи с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном. СУ СК РФ по Кемеровской области организовали проверку по факту случившейся трагедии, а позже возбудили уголовное дело.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 ОПК
Россия предложит на экспорт тяжелые беспилотники и дроны-камикадзе
12:19 В стране и мире
Бывший депутат Рады заявил о намерении Зеленского ввести военное положение на Украине
11:50 В стране и мире
Видео
103-летняя жительница Екатеринбурга победила коронавирус
11:49 В стране и мире
После трагедии на шахте в Кузбассе СК возбудил уголовное дело
11:21 Армия
Подземные шпионы: морпехи ТОФ получили роботов-разведчиков «Сектант»
Популярное
Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.