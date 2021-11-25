СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе

Жертвами аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, стали 52 человека, шесть из которых - спасатели. Также замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что предварительной причиной ЧП в шахте является взрыв метана.

«Погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей», - говорится в сообщении экстренных служб, цитируемом РИА Новости.

Видео задымления в шахте «Листвяжная» ранее было опубликовано в Сети. Однако стоит отметить, что подтверждений того, что это видео снято именно в кузбасской шахте, нет.