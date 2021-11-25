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«Это Ленин сделал»: что известно о положении депутата Рашкина после лишения неприкосновенности

Константин Коковешников
Елизавета Потейчук
18:14 25.11.2021
Генеральный прокурор России, в свою очередь, считает вину Рашкина в организации незаконной охоты полностью доказанной.
«Это Ленин сделал»: что известно о положении депутата Рашкина после лишения неприкосновенности
© Фото: Государственная Дума, Facebook
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Депутата Госдумы Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Такое решение вынес генпрокурор РФ, выступая с трибуны. Другие депутаты согласились с решением, а сам Рашкин вновь начал искать оправдания.

Убийство Валерием Рашкиным лося в Саратовской области, а также последующее запоздалое раскаяние депутата мгновенно стало предметом обсуждения всех его коллег. Генеральный прокурор России Игорь Краснов лично приехал в парламент с целью прошения возбудить уголовное и административное дела в отношении депутата, а также провести обыски у него дома и на рабочем месте. Несмотря на чистосердечное признание Рашкина, Краснов считает вину депутата в организации незаконной охоты полностью доказанной.

Кроме того, отягчающим обстоятельством стало то, что Рашкин отказался от прохождения алкогольного освидетельствования, невзирая на наличие у депутата признаков опьянения, ведь в ту ночь он был за рулем. Но сам Валерий Рашкин провозгласил себя жертвой политического преследования. Депутат даже не поленился подсчитать, сколько времени было уделено его истории в эфире федеральных каналов.

«4 часа 26 минут было посвящено лосю Рашкина. Ни одному парнокопытному не было посвящено так много времени. Больше только об убийстве президента Кеннеди», - негодует Рашкин.

Более того, депутат считает вероятное уголовное дело против него расправой с Коммунистической партией. С его слов, за 20 лет его работы сотни коррумпированных чиновников были отправлены за решетку.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коммунисты виновны не только в убийстве лося, но и во всем, что происходит в мире. После этих слов коллега депутата Рашкина Николай Харитонов чуть ли не бросился в драку.

«Это Ленин сделал, замолчи, Харитонов. Давай, оружие достанешь, стреляй», - выступил Жириновский.

Рашкин, в свою очередь, остался незамеченным журналистами, ловко ускользнув из зала суда. Однако до заседания он утверждал, что был в приподнятом настроении. Глава КПРФ Геннадий Зюганов оказался в подавленном расположении духа.

«Результаты голосования, казалось, были предрешены еще до начала заседания. За то, чтобы лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и возбудить против него уголовное дело, проголосовало большинство народных избранников. Против выступили коммунисты. Еще двое воздержались», - рассказал Зюганов.

Валерий Рашкин - двенадцатый депутат Госдумы и четвертый от КПРФ, кто остался без иммунитета от уголовного преследования. Но он до сих пор продолжает официально числиться в составе парламента. Чтобы лишить Рашкина мандата народного избранника, понадобится новое обращение генпрокурора.

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