Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.
© Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте в Саратовской области, лишен депутатской неприкосновенности.
Напомним, в конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что политик был пойман с тушей убитого лося в машине.
Ранее спикер Гросдумы Вячеслав Володин рассказал о поступлении представления Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.