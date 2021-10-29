Жириновский заявил, что Рашкину «плевать на законы»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, который подозревается в незаконной охоте на лося в Саратовской области. Политик заявил, что Саратову «не везет» из-за охотников, нарушающих закон.

«Конечно это плохо, когда люди, во -первых, если они действительно нетрезвые за рулем. Естественно это осень - многим мужчинам хочется поохотиться... Ему не везет, Рашкину - он человек, которому нужна война, борьба, революция... Не везет Саратову - в Самаре и Волгограде вроде потише - а здесь такие дела... Рашкина я предупреждал, что он кончит плохо, потому что он настроен жестко, ему плевать на законы, он прет как слон. Поэтому его надо остановить», - заявил политик.

Ранее депутата Валерия Рашкина обвинили в незаконной охоте на лося в Саратовской области. В его машине обнаружили тушу животного, а сам депутат был предположительно пьян. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, выясняется причастность к нему Рашкина.

Также инцидент прокомментировал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он заявил, что в действиях Валерия Рашкина очевидны составы, как уголовного преступления, так и административного правонарушения.