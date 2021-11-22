Генпрокуратура предложила избрать меру пресечения для депутата Рашкина

В Генеральной прокуратуре РФ обратились с Госдуму с просьбой снять с Валерия Рашкина депутатскую неприкосновенность для избрания меры пресечения, связанную с запретом определенных действий, по делу о незаконной охоте в Саратовской области. По данным ведомства, депутат отказывался сотрудничать со следствием.

«Необходимость данных мероприятий усматривается прежде всего тем, что депутат Рашкин не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления. Более того, он хорошо знает свидетелей и имеет возможность оказывать на них влияние», - цитирует РБК сообщение ведомства.

Ранее Рашкин признал вину в совершении нарушения и предложил возместить ущерб. За убитого лося он готов выплатить 80 тысяч рублей или выкупить и выпустить на волю лосиху того же возраста.