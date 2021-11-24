С любовью, «красная зона»: какой ответ дали «звездные» антипрививочники на письмо врачей

Врачи ковидных госпиталей в «красных зонах» работают на износ. В реанимации продолжают попадать те, кто своевременно не прививается. Теперь медики не только говорят о том, что необходимо пройти вакцинацию, но и оформляют свое требование в виде письма.

Одиннадцать врачей крупнейших российских клиник направили коллективное письмо к людям, которые влияют на формирование общественного мнения. В списке адресатов - актеры, музыканты и политики, которые выступают против вакцинации от COVID-19.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», - сообщает в письме главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина уверена, что вакцинация не спасет от пандемии, а наоборот - усугубит ситуацию из-за якобы отсутствия конечного исследования.

Артистка собирает круглые столы, где участники каждый месяц рассказывают о своих наблюдениях из неподтвержденных источников. Так, приглашение врачей в «красную зону» Шукшину только злит. Певец Юрий Лоза также поддерживает отказ от прививки от коронавируса.

Выступления знаменитостей уже кажутся абсурдными. Актер Егор Бероев сравнил требование пройти вакцинацию с притеснением евреев, прикрепив к пиджаку шестиконечную звезду Давида. Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, в свою очередь, отказался от приглашения врачей, утверждая, что уже побывал в «красной зоне».

«Какой-то новый вид фашизма. Сначала не разрешаем этой части населения сидеть на наших лавочках, потом посещать питейные заведения, потом строим гетто, отправляем в лагеря и дальше - сами знаете, что», - заявил музыкант.

Ничем не доказанное мнение российских звезд вмиг обесценивает сотни рекомендаций профессиональных вирусологов. Так, политики после публикации письма изменили свое мнение по поводу прививок.

«У нас сегодня во фракции 57 человек, 42 переболели, двоих потеряли талантливых умных и достойных людей, 31 вакцинированы, 8 прошли дополнительную вакцинацию, я трижды привился», - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Обращение медиков стало своеобразным криком отчаяния. Быть может, звездам все же стоит надеть защитный костюм и увидеть, как люди борются за каждый вздох.