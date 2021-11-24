Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

С любовью, «красная зона»: какой ответ дали «звездные» антипрививочники на письмо врачей

Диана Сирази
Елизавета Потейчук
20:14 24.11.2021
Несмотря на рекомендации специалистов, ряд отечественных знаменитостей продолжают отрицать эффективность вакцинации от COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Врачи ковидных госпиталей в «красных зонах» работают на износ. В реанимации продолжают попадать те, кто своевременно не прививается. Теперь медики не только говорят о том, что необходимо пройти вакцинацию, но и оформляют свое требование в виде письма.

Одиннадцать врачей крупнейших российских клиник направили коллективное письмо к людям, которые влияют на формирование общественного мнения. В списке адресатов - актеры, музыканты и политики, которые выступают против вакцинации от COVID-19.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», - сообщает в письме главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина уверена, что вакцинация не спасет от пандемии, а наоборот - усугубит ситуацию из-за якобы отсутствия конечного исследования.

Артистка собирает круглые столы, где участники каждый месяц рассказывают о своих наблюдениях из неподтвержденных источников. Так, приглашение врачей в «красную зону» Шукшину только злит. Певец Юрий Лоза также поддерживает отказ от прививки от коронавируса.

Выступления знаменитостей уже кажутся абсурдными. Актер Егор Бероев сравнил требование пройти вакцинацию с притеснением евреев, прикрепив к пиджаку шестиконечную звезду Давида. Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, в свою очередь, отказался от приглашения врачей, утверждая, что уже побывал в «красной зоне».

«Какой-то новый вид фашизма. Сначала не разрешаем этой части населения сидеть на наших лавочках, потом посещать питейные заведения, потом строим гетто, отправляем в лагеря и дальше - сами знаете, что», - заявил музыкант.

Ничем не доказанное мнение российских звезд вмиг обесценивает сотни рекомендаций профессиональных вирусологов. Так, политики после публикации письма изменили свое мнение по поводу прививок.

«У нас сегодня во фракции 57 человек, 42 переболели, двоих потеряли талантливых умных и достойных людей, 31 вакцинированы, 8 прошли дополнительную вакцинацию, я трижды привился», - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Обращение медиков стало своеобразным криком отчаяния. Быть может, звездам все же стоит надеть защитный костюм и увидеть, как люди борются за каждый вздох.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:29 Спорт
«Спартак» одержал победу над «Наполи» в матче Лиги Европы
19:33 В стране и мире
Путин в разговоре с Мишелем заявил о провокациях Киева на линии соприкосновения в Донбассе
18:36 В стране и мире
Видео
Снегопад в Москве вызвал 10-балльные пробки
17:33 В стране и мире
В Госдуме утвердили повышение МРОТ в 2022 году
18:01 ОПК
Видео
Эксперт рассказал, как российский модуль «Причал» расширит возможности МКС
Популярное
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.