Instagram ограничил аккаунт Марии Шукшиной из-за заявления против вакцинации

Страница актрисы Марии Шукшиной была ограничена после «публикации ложной информации». Теперь при попытке подписаться пользователям показывают предупреждение, что, согласно заключению экспертов, информация на странице не соответствует действительности. Также ее страница не появляется в поиске Instagram.

В одном из постов актриса предложила посетить «зеленые зоны» больниц и отметила, что выступает против «участия в эксперименте неисследованной вакцины».

Ранее врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Среди так называемых антиваксеров есть и крупные политики, и известные общественные деятели, к которым прислушиваются тысячи людей: Геннадий Зюганов, Мария Шукшина, Юрий Лоза.