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«Недопустимое явление»: врачи открыто обратились к антиваксерам

Кира Карон
10:22 24.11.2021
Медики предложили им лично посетить «красные зоны» и отделения реанимации, где проходят лечение пациенты с COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Среди так называемых антиваксеров есть и крупные политики, и известные общественные деятели, к которым прислушиваются тысячи людей: Геннадий Зюганов, Мария Шукшина, Юрий Лоза.

Медики предложили им лично посетить «красные зоны» и отделения реанимации, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Посмотреть, как люди борются буквально за каждый глоток воздуха. Врачи надеются, что после такой экскурсии противники прививок изменят свое мнение. И отмечают, что всеобщая вакцинация пока единственное средство от коронавируса.

«Только таким образом мы сможем победить пандемию. Только таким образом мы сможем избавиться от того, что к нам будет поступать в отделения большое количество тяжелых пациентов, особенно пожилых», - высказался заместитель главного врача Окружной клинической больницы ХМАО-Югры Денис Никитин.

Врач из Самарской области также присоединилась к обращению.

«Было для нашей страны, для всего человечества стратегически важно создать такое действенное лекарство - вакцину и победить на этой войне. И мы начали побеждать. И очень многие страны привили свое население, больше чем 80%. И для нас сейчас крайне важно привить наше население, чтобы мы меньше болели. И получается, что мы воюем и в то же время кто-то среди нашего населения воюет вместе с ковидом против нас! Я считаю, что это ужасно. И это недопустимое явление!» - добавила заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы Анна Николаева.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал позицию о необходимости ввести в РФ обязательную вакцинацию от COVID-19 для россиян старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска с тяжелым течением заболевания. По его словам, к этому возрасту многие люди уже страдают от ряда хронических заболеваний, которые могут в значительной мере осложнять течение инфекции.

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