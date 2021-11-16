Армия Шойгу назначил нового заместителя Министра обороны России Виктория Ивашечкина Николай Баранов Ранее Герой России генерал-полковник Александр Чайко был назначен командующим войсками Восточного военного округа. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Генерал-полковника Геннадий Жидко, ранее командовавший войсками Восточного военного округа (ВВО), назначили заместителем главы Минобороны, начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил Министр обороны России Сергей Шойгу. «Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе - заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления», - подчеркнул Шойгу, принимая доклад Жидко в режиме видеоконференции. Во вторник, 16 ноября, Герой России генерал-полковник Александр Чайко, который ранее командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии, был назначен командующим войсками Восточного военного округа. Во время торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками Чайко. С апреля 2017 по апрель 2019 года Александр Чайко выполнял обязанности главы штаба округа, а также командующего войсками ВВО в период его отсутствия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика