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Подозреваемому в наезде на рождественский парад в США грозит пожизненный срок

Кира Тило
02:05 24.11.2021
Также суд установил для обвиняемого залог в размере пяти миллионов долларов.
Подозреваемому в наезде на рождественский парад в США грозит пожизненный срок
© Фото: ТРК "Звезда"
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Даррела Брукса - водителя, которого подозревают в наезде на рождественский парад в американском штате Висконсин, обвинили в умышленном убийстве. По информации журналистов, ему грозит пожизненный срок.

Также суд установил для Брукса залог в размере пяти миллионов долларов. Согласно данным местных полицейских, он останется в тюрьме, если не сможет выплатить залог. Сообщается, что предварительное судебное заседание назначено на 14 января следующего года.

«Полиция арестовала Брукса возле места происшествия. Ему предъявлено обвинение по пяти пунктам, в том числе в умышленном убийстве первой степени с возможным пожизненным заключением», - сообщает телеканал CBS 58.

Кроме этого, стало известно, что погиб еще один пострадавший - восьмилетний Джексон. Вместе со старшим братом он получил травмы во время наезда автомобиля, в результате чего мальчику пришлось делать операцию на головной мозг. Местные СМИ сообщили, что Джексон скончался, его брат по-прежнему находится в больнице.

Несколько дней назад автомобиль въехал в рождественский парад в городе Уокешо, после чего стало известно, что в результате происшествия 12 детей попали в больницы, десятки человек ранены, несколько погибли. Позже местные журналисты подтвердили информацию и сообщили, что более 40 человек получили травмы.

Пресса также написала о возможной причине наезда - водитель мог пытаться скрыться с места ранее совершенного преступления. Об этом сообщили местные правоохранительные органы на основе анализа видеозаписей с места трагедии. 

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