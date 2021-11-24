Подозреваемому в наезде на рождественский парад в США грозит пожизненный срок

Даррела Брукса - водителя, которого подозревают в наезде на рождественский парад в американском штате Висконсин, обвинили в умышленном убийстве. По информации журналистов, ему грозит пожизненный срок.

Также суд установил для Брукса залог в размере пяти миллионов долларов. Согласно данным местных полицейских, он останется в тюрьме, если не сможет выплатить залог. Сообщается, что предварительное судебное заседание назначено на 14 января следующего года.

«Полиция арестовала Брукса возле места происшествия. Ему предъявлено обвинение по пяти пунктам, в том числе в умышленном убийстве первой степени с возможным пожизненным заключением», - сообщает телеканал CBS 58.

Кроме этого, стало известно, что погиб еще один пострадавший - восьмилетний Джексон. Вместе со старшим братом он получил травмы во время наезда автомобиля, в результате чего мальчику пришлось делать операцию на головной мозг. Местные СМИ сообщили, что Джексон скончался, его брат по-прежнему находится в больнице.

Несколько дней назад автомобиль въехал в рождественский парад в городе Уокешо, после чего стало известно, что в результате происшествия 12 детей попали в больницы, десятки человек ранены, несколько погибли. Позже местные журналисты подтвердили информацию и сообщили, что более 40 человек получили травмы.

Пресса также написала о возможной причине наезда - водитель мог пытаться скрыться с места ранее совершенного преступления. Об этом сообщили местные правоохранительные органы на основе анализа видеозаписей с места трагедии.