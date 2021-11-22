В стране и мире Автомобиль въехал в рождественский парад в штате Висконсин в США Кира Тило По данным прессы, несколько человек получили ранения, информации о возможных жертвах нет. © Видео: TaylorLumpkinTV, Twitter © Фото: melissa NP, twitter Читайте нас на: В американском штате Висконсин, городе Уокешо, автомобиль въехал в рождественский парад, сообщает местная пресса. По данным СМИ, несколько человек получили ранения. «Источники сообщают, что в настоящее время парадная зона эвакуируется. Полиция просит граждан по возможности не приезжать в центр города», - сообщает телеканал CBS 58. На видео, которое опубликовала корреспондент Тейлор Лампкин в своем Twitter, видно, как красный автомобиль въезжает в процессию. На фотографиях, которые выкладывают очевидцы в социальных сетях, видно, как полицейские машины и машины скорой помощи заполнили улицу, украшенную рождественскими огнями, после инцидента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика