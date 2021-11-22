Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автомобиль въехал в рождественский парад в штате Висконсин в США

Кира Тило
03:23 22.11.2021
По данным прессы, несколько человек получили ранения, информации о возможных жертвах нет.
© Видео: TaylorLumpkinTV, Twitter © Фото: melissa NP, twitter
Читайте нас на:

В американском штате Висконсин, городе Уокешо, автомобиль въехал в рождественский парад, сообщает местная пресса. По данным СМИ, несколько человек получили ранения. 

«Источники сообщают, что в настоящее время парадная зона эвакуируется. Полиция просит граждан по возможности не приезжать в центр города», - сообщает телеканал CBS 58.

На видео, которое опубликовала корреспондент Тейлор Лампкин в своем Twitter, видно, как красный автомобиль въезжает в процессию. На фотографиях, которые выкладывают очевидцы в социальных сетях, видно, как полицейские машины и машины скорой помощи заполнили улицу, украшенную рождественскими огнями, после инцидента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.