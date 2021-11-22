В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад

В американском городе Уокешо, штат Висконсин, 12 детей попали в больницу в результате наезда автомобиля на толпу во время рождественского парада, сообщает местная пресса. По данным местной полиции, более 20 человек пострадали, несколько погибли.

Начальник ведомства Дэниел Томпсон заявил, что подозреваемый находится под стражей, а полицейские информируют родственников погибших.

«В настоящее время мы не будем публиковать информацию о погибших, поскольку мы работаем над информированием близких. Подозреваемый находится под стражей», - сказал Томпсон во время пресс-конференции, передает телеканал CBS 58.

Накануне в прессе появилась информация о том, что внедорожник въехал в толпу людей во время праздничного парада. Корреспондент местного СМИ опубликовала кадры, на которых видно, как автомобиль едет сквозь толпу, не сбавляя скорость.

Согласно сообщениям в прессе, по неподтвержденным данным, полицейские стреляли в автомобиль, чтобы водитель остановился.