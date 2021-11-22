Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад

Кира Тило
05:35 22.11.2021
По данным журналистов, в результате происшествия погибли несколько человек, более 20 ранены.
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
© Фото: Mike De Sisti, twitter
Читайте нас на:

В американском городе Уокешо, штат Висконсин, 12 детей попали в больницу в результате наезда автомобиля на толпу во время рождественского парада, сообщает местная пресса. По данным местной полиции, более 20 человек пострадали, несколько погибли.

Начальник ведомства Дэниел Томпсон заявил, что подозреваемый находится под стражей, а полицейские информируют родственников погибших.

«В настоящее время мы не будем публиковать информацию о погибших, поскольку мы работаем над информированием близких. Подозреваемый находится под стражей», - сказал Томпсон во время пресс-конференции, передает телеканал CBS 58.

Накануне в прессе появилась информация о том, что внедорожник въехал в толпу людей во время праздничного парада. Корреспондент местного СМИ опубликовала кадры, на которых видно, как автомобиль едет сквозь толпу, не сбавляя скорость.

Согласно сообщениям в прессе, по неподтвержденным данным, полицейские стреляли в автомобиль, чтобы водитель остановился. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.