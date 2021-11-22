СМИ назвали возможную причину наезда машины на людей в США

Водитель, совершивший наезд на людей в американском Уокешо, мог пытаться скрыться с места ранее совершенного преступления. Об этом сообщили правоохранители на основе анализа видеозаписей с места трагедии.

Как сообщает ABC News, у правоохранителей нет оснований полагать, что совершивший наезд был экстремистом или радикалом. Вывод был сделан на основе изучения соцсетей подозреваемого. Также сообщается, что пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, часть из них находится в критическом состоянии.

В ходе наезда на участников рождественского парада погибло по меньше мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы. На данный момент подозреваемый находится под стражей.