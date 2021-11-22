При наезде машины на толпу в США погибли пять человек

В США в городе Уокешо по меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада.

«На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 получили ранения», - передает CNN сообщение правительства.

Большая часть улицы остается закрытой, на данный момент расследование продолжается.

Ранее начальник ведомства Дэниел Томпсон заявил, что подозреваемый находится под стражей, а полицейские информируют родственников погибших.