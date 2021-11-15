Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши

Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели продолжительные телефонные переговоры. В ходе беседы российский лидер обратил внимание французского коллеги на крайне жесткое обращение польских пограничников с беженцами. Сейчас на границе Белоруссии и Польши скопились тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока желающие попасть на территорию Европы. Владимир Путин призвал власти ЕС к прямому диалогу с Минском для разрешения миграционного кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры дух стран также затронули ситуацию на юго-востоке Украины. Путин в разговоре с Макроном отметил, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. В частности, об этом свидетельствует недавнее применение ВСУ ударных беспилотников в зоне конфликта, что прямо противоречит достигнутым ранее договоренностям.

Еще одной темой разговора стали совместные учения НАТО и их союзников в Черном море. В Кремле обратили внимание Эммануэля Макрона на провокационный характер подобных маневров. Подобные действия официального Вашингтона лишь осложняют отношения Москвы и Североатлантического альянса, добавил Путин. Стороны условились поддерживать плотный личный контакт.