Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши

Ян Брацкий
21:58 15.11.2021
Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и широкий круг международных проблем, включая ситуацию на белорусско-польской границе, на юго-востоке Украины и в черноморском регионе.
Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
© Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели продолжительные телефонные переговоры. В ходе беседы российский лидер обратил внимание французского коллеги на крайне жесткое обращение польских пограничников с беженцами. Сейчас на границе Белоруссии и Польши скопились тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока желающие попасть на территорию Европы. Владимир Путин призвал власти ЕС к прямому диалогу с Минском для разрешения миграционного кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры дух стран также затронули ситуацию на юго-востоке Украины. Путин в разговоре с Макроном отметил, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. В частности, об этом свидетельствует недавнее применение ВСУ ударных беспилотников в зоне конфликта, что прямо противоречит достигнутым ранее договоренностям.

Еще одной темой разговора стали совместные учения НАТО и их союзников в Черном море. В Кремле обратили внимание Эммануэля Макрона на провокационный характер подобных маневров. Подобные действия официального Вашингтона лишь осложняют отношения Москвы и Североатлантического альянса, добавил Путин. Стороны условились поддерживать плотный личный контакт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:58 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
21:37 В стране и мире
Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о прививке от коронавируса
21:25 Спорт
Оглушительная тишина: сборная РФ опубликовала кадры из раздевалки после поражения от Хорватии
20:31 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Сербии вопрос урегулирования в Косово
17:40 В стране и мире
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
Популярное
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.