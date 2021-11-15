Стремление в ЕС: что происходит на белорусско-польской границе

Около трех с половиной тысяч беженцев сегодня покинули свой лагерь на белорусско-польской границе и направились к погранпереходу. Мигранты перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками, и теперь требуют пропустить их на территорию Евросоюза. Польские полицейские стягивают дополнительные силы на тот случай, если толпа решится на штурм.

Территория Польши от КПП всего в 20 метрах. Однако, там дежурят польские военные и полицейские. Здесь порядка 15 тысяч военнослужащих. Утром мигранты сложили палатки, собрали вещи и пошли на КПП «Брузги». На такой шаг они решились потому что еще одну ночь в миграционном лагере без воды, еды и на ледяной земле они не выдержат.

«Два дня назад они передали, чтобы мы готовились, что нас соберут и увезут в Германию. Сейчас они говорят, что такого не было. Почему польское правительство сначала говорит одно, а потом врет», - восклицает один из мигрантов.

Над границей постоянно кружит военный польский вертолет, видимо для психологического воздействия на беженцев. Польские власти также пригнали на границу водометы.

По ту сторону колючей проволоки вооруженные до зубов военные, по эту - семьи с женами и детьми. С польской стороны постоянно предупреждают через громкоговорители, что любые попытки пересечь границу будут пресекаться с применением силы. Сегодня мигранты обосновались на погранпереходе. Люди снова устанавливают платки и жгут костры.