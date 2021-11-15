Латвия начала военные учения у границы с Россией и Белоруссией

Масштабные военные учения The Decisive Point начали Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в регионе Латгалия у границы с Белоруссией и Россией. В маневрах задействовано около трех тысяч представителей НВС, сообщил журналистам министр обороны страны Артис Пабрикс.

«Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так», - сказал он.

Пабрикс добавил, что в учениях примут около трех тысяч земессаргов (военных ополченцев).

Представитель национальных вооруженных сил Латвии Сандра Брале сообщила СМИ, что учения продлятся до 12 декабря. Их цель - проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности, процедур принятия решения в крупных войсковых подразделениях.

Минувшим летом Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из государств Ближнего Востока и Африки с территории Белоруссии. Ситуация обострилась в минувший понедельник, 8 ноября, когда у границ ЕС собралось порядка двух тысяч мигрантов. Европейцы считают виновниками происходящего Белоруссию и Россию. Ранее в Кремле назвали подобные обвинения безответственными и неприемлемыми.