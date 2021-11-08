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Толпу мигрантов на границе Польши и Белоруссии сняли с вертолета

Алексей Курильченко
13:33 08.11.2021
Несколько сотен беженцев уже пересекли границу двух стран.
© Видео: twitter, @MON_GOV_PL © Фото: twitter, @MON_GOV_PL
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Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором запечатлена огромная толпа беженцев на границе Белоруссии и Польши. Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, в группе около тысячи человек - среди них есть женщины и дети.

«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью», - заявил Бычковский изданию «Sputnik Беларусь».

Польская сторона стянула к границе 12 тысяч солдат, был объявлен режим повышенной боеготовности. Об этом написал в Twitter Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По последним данным мигранты уже покинули территорию Белоруссии, оцепление на границе было снято.

Все минувшее лето Польша, Литва и Латвия сталкивались с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. Виновниками происходящего европейцы называли Минск и Москву. В МИД России неоднократно называли такие обвинения нелепыми. Европейское пограничное агентство (Frontex) заявило о проведении срочной операции из-за нарастающего миграционного кризиса.

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