В Кремле считают безответственными заявления о вине России в ситуации с мигрантами на границе Польши

Попытки обвинить Россию в ответственности за ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе являются безответственными и неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно в этой связи обеспокоены, и, наверное, в этом контексте нужно сказать, что мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию», - заявил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва внимательно следит за ситуацией и понимает всю ее сложность. Главная проблема все еще заключается в положении беженцев - они пытаются попасть на территорию Евросоза, но не могут этого сделать. При этом Песков подчеркнул, что европейцы неоднократно заявляли о важности обеспечения безопасности беженцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада намеренно запустили информационную кампанию с обвинениями в сторону России в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Дипломат считает, что Запад таким образом пытается уйти от ответственности.