Путин заявил о важности наличия свободы мысли для развития страны

Президент России Владимир Путин заявил, что любая страна, которая рассчитывает на эффективное развитие, должна иметь такой механизм развития, как свобода мысли. Об этом глава государства сообщил, рассуждая на тему либерализма в России.

«Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет», - сказал Путин в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».

Эту фразу Путин сказал во время обсуждения противостояния западников и славянофилов. Ведущий программы рассказал, что после речи президента на Валдайском форме и визита в музей Достоевского многие стали считать Путина славянофилом. Но, по словам российского лидера, это «поверхностная дискуссия».

В ходе беседы с журналистом Путин также рассказал, что стратегическая авиация РФ возобновила тренировки из-за военной активности США. Американские самолеты не прекращали свои полеты, несмотря на предложения России об этом.