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Путин заявил о важности наличия свободы мысли для развития страны

Алексей Курильченко
14:13 14.11.2021
По словам президента, свобода мысли в стране является олицетворением либерализма.
Путин заявил о важности наличия свободы мысли для развития страны
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил, что любая страна, которая рассчитывает на эффективное развитие, должна иметь такой механизм развития, как свобода мысли. Об этом глава государства сообщил, рассуждая на тему либерализма в России.

«Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет», - сказал Путин в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».

Эту фразу Путин сказал во время обсуждения противостояния западников и славянофилов. Ведущий программы рассказал, что после речи президента на Валдайском форме и визита в музей Достоевского многие стали считать Путина славянофилом. Но, по словам российского лидера, это «поверхностная дискуссия».

В ходе беседы с журналистом Путин также рассказал, что стратегическая авиация РФ возобновила тренировки из-за военной активности США. Американские самолеты не прекращали свои полеты, несмотря на предложения России об этом.

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