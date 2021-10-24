Песков объяснил посыл речи Путина на Валдайском форуме

Суть речи президента России Владимира Путина на Валдайском форуме заключается в том, что РФ не собирается никого учить, но и не станет терпеть поучения в свой адрес, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», - сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, не следует воспринимать речь главы государства как противостояние, заявления Путина не несли конфронтационный характер.

«Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации», - считает пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Говоря о подлинных ценностях, президент РФ отметил важность института семьи. Она также коснулся темы борьбы за равноправие и противостояния дискриминации.