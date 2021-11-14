Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации РФ военной активностью США

Президент России Владимир Путин сообщил, что США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад. В связи с этим стратегическая авиация РФ возобновила тренировки.

«Россия в одностороннем порядке прекращала полеты своей стратегической авиации, но, не дождавшись ответного шага от американских партнеров, возобновила их несколько лет назад», -рассказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Путин заявил, что присутствие российских стратегических самолетов в белорусском небе связано с запланированными учениями, а не требованиями Лукашенко. Утверждалось, что президент Белоруссии якобы попросил Россию патрулировать небо над республикой из-за ситуации с мигрантами.