Путин считает Достоевского гениальным писателем и патриотом России
Президент РФ посетил музей «Дом Достоевского» в Москве и ознакомился с его экспонатами.
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетил «Московский дом Достоевского» в честь 200-летия со дня рождения писателя. В ходе визита глава государства осмотрел экспонаты музея, посвященные жизни писателя и его семьи, а также расписался в гостевой книге - в записи Путин назвал Федора Михайловича гениальным мыслителем и патриотом России.
«Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф.М. Достовевском - гениальном мыслителе и патриоте России», - написал президент.
Сегодня в России отмечается 200 лет со дня рождения Федора Достоевского. Писатель почитается не только в России - его произведения любят во всем мире и даже вдохновляют иностранных художников.