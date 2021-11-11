Путин считает Достоевского гениальным писателем и патриотом России

Президент России Владимир Путин посетил «Московский дом Достоевского» в честь 200-летия со дня рождения писателя. В ходе визита глава государства осмотрел экспонаты музея, посвященные жизни писателя и его семьи, а также расписался в гостевой книге - в записи Путин назвал Федора Михайловича гениальным мыслителем и патриотом России.

«Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф.М. Достовевском - гениальном мыслителе и патриоте России», - написал президент.

Сегодня в России отмечается 200 лет со дня рождения Федора Достоевского. Писатель почитается не только в России - его произведения любят во всем мире и даже вдохновляют иностранных художников.