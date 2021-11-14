Россия и Белоруссия договорились о новых поставках авиации и ПВО

Москва и Минск подписали контракты на поставку в Белоруссию российских истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другой военной техники. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.

«В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», - цитирует РИА Новости слова Шуваева.

В сентябре на полигонах Обуз-Лесновский и Брестский в Белоруссии прошли совместные учения «Запад-2021». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в основу учений «Запад-2021» легла отработка новых форм и способов войны с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. На 2022 год страны запланировали 139 мероприятий военного сотрудничества.