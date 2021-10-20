Шойгу анонсировал 139 мероприятий военного сотрудничества РФ и Белоруссии в 2022 году

План военного сотрудничества России и Белоруссии на 2022 год насчитывает 139 направленных на укрепление безопасности Союзного государства мероприятий. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Утвердили план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, который включает 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств», - отметил Шойгу, подводя итоги прошедшей в совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Министр обороны России заявил, что принятые на заседании решения будут способствовать укреплению военной безопасности Союзного государства. По его словам, главное внимание удалено региональной группировки вооруженных сил двух стран и развитию объединенных систем военного назначения.

Шойгу уделил внимание оперативной и боевой подготовки - по его словам, это важное направление двустороннего взаимодействия.

«В этом году ее кульминацией стало совместное стратегическое учение "Запад-2021", в котором участвовали воинские контингенты семи государств. Вооружённые силы пяти стран были представлены наблюдателями. Результаты этого масштабного мероприятия подтвердили готовность и способность наших вооружённых сил эффективно решать задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства», - подчеркнул глава Минобороны России.

Также Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия подготовили новую военную доктрину. По словам министра, ее планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства.