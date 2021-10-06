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Шойгу заявил, что в основу «Запада-2021» легла отработка новых форм и способов войны

Тимур Шерзад
12:49 06.10.2021
По словам министра, программная система «Калейдоскоп» создала трехмерное виртуальное изображение боевого пространства. Это позволило быстрее оценивать обстановку и в разы сократить время на принятие решений. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в основу учений «Запад-2021» легла отработка новых форм и способов войны. При этом были учтены особенности современных локальных войн и вооруженных конфликтов. 

«Многое удалось опробовать на практике. Так, впервые в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М. Двадцать один самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более тридцати единиц боевых машин десанта нового поколения», - сообщил Шойгу. 

Министр добавил, что военные топографы смогли испытать унифицированную программную систему «Калейдоскоп». Она создала трехмерное виртуальное изображение боевого пространства. Это позволило быстрее оценивать обстановку и в разы сократить время на принятие решений. 

«Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника», - подчеркнул Шойгу. 

Кроме того, по его словам, для эффективной корректировки огня и для разведки активно использовались беспилотные летательные аппараты.

Также Шойгу рассказал о том, каких результатов смогли добиться боевые роботы на учениях «Запад-2021».

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