«Русские Витязи» прибыли в ОАЭ для участия в «Dubai Airshow-2021»

На многоцелевых истребителях Су-30СМ экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские Витязи» совершили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне «Dubai Airshow – 2021».

Перелет совершался с двумя промежуточными посадками из подмосковной Кубинки. Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество к месту проведения международной выставки.

Экипажи российских боевых истребителей проведут воздушные тренировки и два квалификационных полета в преддверии демонстрационного показа, который пройдет на аэродроме Аль-Мактум в Объединенных Арабских Эмиратах.

Экипажи Воздушно-космических сил выполнят полеты в рамках авиасалона в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ. Летчики пилотажной группы «Русские Витязи» покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие как «петля Нестерова», «бочка», «вираж» на фиксированных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотажи. Летчики покажут наиболее зрелищные элементы, например, фигуры «зеркало», «колокол», роспуск, а также проход на малой высоте и предельно сниженной скорости.