Главы Минобороны и МИД РФ и Франции подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений

Главы оборонных ведомств и дипломатических министерств России и Франции подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений. Об этом сообщают в МИД РФ.

«Обсуждая ситуацию на Украине, министры вновь подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений, остающихся единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутреннего конфликта в этой стране», - говорится в сообщении.

Обсуждение состоялось на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Участие принимали министр обороны России Сергей Шойгу и его французская коллега Флоранс Парли, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что Шойгу заявил о деградации военно-политической обстановки в Европе.

Также Шойгу заявил, что РФ и Франции нужно проанализировать проблемы в сфере безопасности для деэскалации в Европе.