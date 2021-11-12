Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе деградирует

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности указал на деградацию военно-политической обстановки в Европе, заявил замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», - сообщил Фомин по итогам переговоров в Париже.

По его словам, в ходе встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки.

В столице Франции прошло пленарное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Во встрече приняли участие главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу и их французские коллеги, министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Заседание продолжалась больше двух часов в здании МИД Франции на набережной Орсэ. Стороны обсудили политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.