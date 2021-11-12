В Париже завершились переговоры глав МИД и Минобороны РФ и Франции

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу завершили в Париже переговоры со своими французскими коллегами, министром по делам Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил Флоранс Парли.

В столице Франции прошло пленарное заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Стороны обсудили политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.

Перед началом переговоров министр обороны РФ подарил своей французской коллеге букет цветов.

Форум проходит каждый год во Франции и в России. В сентябре позапрошлого года в Москве состоялось двенадцатое заседание, а следующее перенесли из-за пандемии.