Шойгу и Лавров обсудили с французскими коллегами ситуацию на польско-белорусской границе

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу обсудили ситуацию на польско-белорусской границе со своими французскими коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Флоранс Парли во время встречи в Париже. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На переговорах российская сторона указала на необходимость урегулирования проблемы только путем диалога и на основе норм гуманитарного права. В пресс-службе добавили, что в ходе обсуждения ситуации на Украине, министры подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений.

Напомним, в Париже сегодня состоялось заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором приняли участие главы МИД и Минобороны России и Франции. Встреча продолжалась больше двух часов в здании МИД Франции на набережной Орсэ.

На границе Белоруссии и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Пограничники пытаются остановить попытки пересечь польскую границу. К границе стянуты более 12 тысяч польских военных. Группа беженцев насчитывает несколько тысяч человек.