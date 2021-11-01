Поставки С-500, COVID-19 и обороноспособность: как прошло совещание Путина с руководством МО и предприятий ОПК

На совещании у президента РФ Владимира Путина присутствовали представители крупнейших оборонных предприятий, ученые и представители Минобороны. Обычно они разбросаны по разным городам и военным округам, но сегодня, в резиденции главы государства их разделяет только стол.

Сергей Шойгу сидит напротив вице-премьера Юрия Борисова, который курирует оборонную сферу. Снимать лежащие на столе документы категорически запрещено, поскольку на них и схемы новейших российских разработок, и планы, чем и в какой срок будет оснащаться армия. Укрепление Воздушно-космических сил и Военно-морского флота - одна из главных тем встречи.

Президент говорит прежде всего о возросшей активности Североатлантического альянса у наших рубежей. На границе российского воздушного пространства все чаще замечают авиацию НАТО. Военное присутствие Альянса выросло почти в два раза, с 25 до 40 тысяч военнослужащих.

США активно ведут работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Проводят учения по использованию этого разрушительного оружия. В этой ситуации мы вынуждены быть готовыми дать адекватный ответ, говорит президент, поскольку только так можно сохранить стратегическое равновесие.

«Вы знаете, корабль США зашел в Черное море – можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы, известные всем, США, по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», - сказал Путин.

Именно поэтому в Воздушно-космических силах идет активная модернизация. В ВКС уже поступили около 70 новых самолетов, летчики получили реальный боевой опыт во время операции в Сирии. Воздушно-космические силы доказали, что могут быстро развернуться и буквально сходу вступить в бой, кардинально изменив расстановку сил в войне.

В войска противовоздушной обороны, которые тоже часть ВКС, поставлено 25 зенитно-ракетных комплексов С-400. И это только начало, говорит президент, поскольку нужно довести долю современных технологий до 80%, а это значит, что на военные аэродромы поступят еще две сотни летательных аппаратов, а на боевое дежурство встанут дополнительные расчеты комплексов С-400 и новых, перспективных С-500.

Еще одна важная тема - перевооружение Военно-морского флота. За последние годы на воду было спущено 49 новых кораблей и катеров, произведено девять береговых ракетных комплексов. Но президент ставит новую задачу, к 2027 году доля современной техники в ВМФ должна достичь 70%. Владимир Путин особо отмечает, что флот - это стратегическое преимущество России.

Президент отмечает, что новые корабли должны строиться только с применением новых, перспективных технологий. Особо Владимир Путин подчеркнул важность развития морской авиации.

И еще одна важная деталь, от которой напрямую зависит боеготовность Вооруженных сил - как в армии борются с пандемией коронавируса. Президент попросил доложить о ситуации министра обороны Сергея Шойгу.

Сейчас 95% личного состава Вооруженных сил вакцинированы, активно идет ревакцинация. В военных округах увеличили количество лабораторий, что позволило сократить время на тестирование. Диагноз в армии ставят за рекордные два часа.

Сергей Шойгу добавил, что при необходимости Вооруженные силы готовы, как и в прошлом году, развернуть мобильные госпитали, чтобы помочь регионам, наиболее пострадавшим от пандемии. Военные врачи уже помогают коллегам в Московской и Тульской областях, республике Хакасия.

Президент еще раз подчеркивает, что лучше не лечить болезнь, а защититься от нее вакциной. Глава государства обращается напрямую к директорам оборонных предприятий, чтобы те поберегли возрастных сотрудников, поскольку они переносят болезнь тяжелее всего.