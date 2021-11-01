Первый серийный образец зенитной ракетной системы С-500 скоро будет поставлен в войска. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», - также сказал Путин на совещании по вопросам обороны в Сочи.

Увеличившаяся активность НАТО у границ России, по словам президента, означает, что в войска в ближайшие годы будет дополнительно поставлено две сотни летательных аппаратов и двадцать шесть зенитных ракетных систем С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей системы С-500.

Также Путин заявил о том, что в рамках госпрограммы вооружений в армию поставлено 25 комплексов зенитных ракет.