Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны

Президент России Владимир Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море корабль ВМС США в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны. О растущей интенсивности присутствия сил Североатлантического альянса у российских границ глава государства заявил на совещании по вопросам обороны в Сочи.

Путин отметил, что растет интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появления в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием.

«Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», - сказал президент.

Также Путин призвал быстрее развивать морскую авиацию со средствами поражения.

Ранее ВМС США заявили об отправке флагманского корабля Mount Whitney в Черное море. Отмечалось, что планируется проведение операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.