Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ продолжать поддерживать гражданскую медслужбу в борьбе с коронавирусом.

«Прошу продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», - сказал глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Также Путин заявил, что российская армия за четыре года получила 25 систем ПВО С-400 и более 70 истребителей.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на понедельник будет сделан упор на тему ВКС и ВМФ.

Напомним, предыдущая такая серия встреч по оборонной тематике состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.