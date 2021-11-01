Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о вакцинации 95 процентов военнослужащих Вооруженных сил России.

«В соответствии с вашим поручением, мы опережающими темпами начали плановую вакцинацию в июле прошлого года. Девяносто пять процентов военнослужащих на сегодня вакцинированы. Семьдесят процентов гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы», - доложил Шойгу президенту России на совещании по вопросам обороны в Сочи.

Это позволяет нам иметь довольно хорошие показатели по заболеваемости и по смертности. В сравнению с 2020 годом потребность в коечном фонде сократилась в 3 раза.

По словам министра обороны России, летальность в Вооруженных силах от COVID-19 оказалась в 45 раз ниже, чем в среднем по стране.

Также Шойгу заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в войсках.