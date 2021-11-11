Штрафные санкции: какие нововведения ждут водителей в КоАП

В Кодекс об административных правонарушениях, по данным СМИ, Минюст вносит новые поправки для водителей автомобилей. Например, теперь за опасное вождение по городским дорогам может грозить штраф в размере трех тысяч рублей. Так, автогонщик-любитель Дмитрий Пекарский ранее подвергал опасности себя и жителей, практикуя дрифтовую езду прямо на городских улицах. Но при этом он поддерживает нововведения Минюста.

«Дорога общественного пользования не предназначена для этого и там много участников которые не готовы к резким маневрам», - говорит Пекарский.

Кроме того, в КоАП предлагается внести наказание в виде лишения водительских прав до трех лет за неоднократный отказ требованиям полицейских остановить автомобиль во время погони. В ином случае любителям острых ощущений придется отдать 40 тысяч штрафных рублей вместо нынешних пятисот.

Лишение прав и штраф в 50 тысяч рублей грозят нетрезвым водителям за езду с детьми. За задержанный автомобиль придется еще доплатить 30 тысяч рублей.

Согласно новой редакции, за автомобиль, размещенный на газоне во время мойки, также предусмотрен штраф в три тысячи рублей. Такую же сумму должны будут заплатить те, кто любит выбрасывать мусор из окон машин. Для ИП и юридических лиц штраф за аналогичные действия может вырасти до ста тысяч. Если за год было совершено три и более грубых нарушений, то это уже грозит лишением прав.

Резонанс вызвало десятикратное увеличение штрафа за повторные грязные и нечитаемые номера. Так, в Нижегородской области из-за снега с дождем на дорогах появилась «каша», в результате чего у многих автомобилей госномер уже не читается. Из-за различных климатических особенностей региона местные жители восприняли нововведения скептически.

Эксперты отмечают, что в новой редакции КоАП учитываются погрешности в прошлых нормах. Однако отсутствует раздел, посвященный наказанию пользователей средств индивидуальной мобильности.

«Не хватает необходимых блоков, таких как средняя скорость, которая позволит уйти от финансовых потерь, средства индивидуальной мобильности, нет ничего про самокаты, телефоны. Не получится штрафовать тех, кто смотрит в телефон за рулем, хотя это необходимо», - пояснил вице-президент ассоциации автомобилистов Антон Шапарин.

Важные изменения коснутся и штрафов, зафиксированных камерами. Правительство РФ анонсировало установление жестких требований к программному обеспечению и правилам их размещения. С камер, которые не будут соответствовать новым стандартам, штрафы водителям высылаться не будут, например, при неверном номере или модели автомобиля. Финансовые последствия для бюджета еще только предстоит оценить. А правительство, в свою очередь, должно одобрить проект закона.