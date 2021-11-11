Автоэксперт оценил эффективность проекта КоАП с новыми штрафами для водителей

Вводить новые штрафы следует аккуратно, потому что не все они являются работающими. Такой позиции придерживается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, комментирующий меры, которые, как стало известно СМИ, планируется ввести в Кодекс об административных правонарушениях.

«Норма КоАП, которую предлагают по наказанию за опасную езду, она, с одной стороны, правильная, поскольку с людьми, которые ездят безбашенно, нужно бороться, но она, скорее всего, будет мертворожденной, потому что у нас есть только определение, что такое опасное езда... но она требовала каких-то пояснений, в том числе в правилах дорожного движения, но этого нет», - пояснил автоэксперт в беседе со «Звездой».

В частности, по мнению Кадакова, требуется определить, что такое опасная и безопасная дистанция, что такое опасный и безопасный боковой интервал. Если за соблюдением этой нормы будут следить камеры, то в них нужно заложить какие-то числовые значения, добавил специалист.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России в кодекс РФ об административных нарушениях планируют ввести новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь, например, за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции предлагается наказывать временным ограничением водительских прав до решения суда и штрафом в 40 тысяч рублей.