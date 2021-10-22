Эксперты предупредили о подводных камнях дифференциации размера дорожных штрафов по регионам

Сервисы аренды автомобилей нередко сталкиваются с ситуацией, когда клиенты возвращают машины, особенно бизнес-класса, «с подпорченной биографией» - штрафами за превышение скорости, опасное вождение или неправильную парковку. Оплатить их предлагают арендаторам, но, если те отказываются, суммы становятся издержками компании.

В Москве за так называемой игрой в шашечки на дорогах следят сотни камер наблюдения. Водителям приходят штрафы за опасное вождение - пять тысяч рублей. Такие наказания для владельцев дорогих автомобилей ничего не значат, а для Москвы или Санкт-Петербурга суммы ничтожны, считает губернатор Курской области Роман Старовойт. Свои предложения по изменению административного кодекса политик озвучил на заседании президиума Госсовета.

Политик предложил разработать систему дифференцированных штрафов: увязать сумму наказания с достатками регионов. Жители субъектов, где большие зарплаты, платят больше, а бедные области - меньше.

«Ныне действующие штрафы по некоторым видам нарушений ПДД не имеют сколь бы то ни было значимого эффекта, мы это видим в городах-миллионниках, в республиках, где высокий уровень дохода... У нас задача не пополнить бюджет таким способом, а снизить травматизм, аварийность и смертность до нуля», - подчеркнул Старовойт.

Больше 80% штрафов, которые получают автомобилисты в России, оформляют за превышение скорости. Среди регионов лидерами по таким нарушениям являются Дагестан и Карачаево-Черкесия, где средний официальный заработок колеблется от 20 до 30 тысяч рублей. Увеличение штрафов для жителей этих субъектов загонит семьи в долги.

«Штрафы за нарушение правил дорожного движения они направляются в региональные бюджеты, поэтому есть обоснованные подозрения, что если субъекты получат право эти штрафы менять в сторону увеличения, то, конечно, многие из них могут эти штрафы поднять. Это будет совсем несправедливо, потому что одно и то же нарушение в разных субъектах не может быть по-разному опасным», - считает юрист Сергей Радько.

Не меньше нарушителей в Москве, где зарплаты минимум в три раза больше. Водители там готовы платить и больше за свои нарушения.

«Я готов заплатить, потому что знаю, что штрафы идут на обеспечение безопасности дорожного движения», - подчеркивает один автолюбитель из Москвы. «Если посмотреть на Москву, я думаю, что это не такая большая сумма, а водители нарушают», - вторит ему другой.

Эксперты с такой позицией не соглашаются, считая, что размеры штрафов должны зависеть от общественной опасности нарушения, а не от платежеспособности жителей конкретной области. Однако есть и исключения. Они учтены в федеральном законе: в Москве и Санкт-Петербурге, например, штраф за неправильную парковку выше, чем в других субъектах.

Сейчас штрафы за нарушение ПДД находятся в совместном ведении Федерации и субъектов. На то, чтобы принять изменения для каждого региона, уйдут годы. Экономисты предлагают альтернативу. Ввести дифференцированные штрафы по уровню доходов человека.

«Абсолютно необходимо введение дифференцированных штрафов, есть здесь трудности, но европейский опыт показал, что все это преодолимо», - указал доктор экономических наук, профессор МФЮА Александр Бузгалин.

Примером может служить финское правосудие. Там несколько лет назад миллиардера Антти Ильмари оштрафовали почти на 80 тысяч евро за непропуск пешехода. Размер взыскания оказался рекордным для Финляндии. Состояние олигарха оценивалось в два миллиарда долларов, поэтому сумма взыскания оказалась также высока.