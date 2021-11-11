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В КоАП ввели новые штрафы для водителей

Алексей Курильченко
11:04 11.11.2021
В список нововведений попали штрафы за отказ остановить машину и возможность временного ограничения водительских прав.
В КоАП ввели новые штрафы для водителей
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В кодекс РФ об административных нарушениях ввели новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. Среди крупных нововведений: введение временного ограничения водительских прав до решения суда и штраф в 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Минюста, в документ также добавлены санкции за систематическое нарушение ПДД, парковку на газоне, выбрасывание мусора из машины и опасное вождение. Впоследствии Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста в отношении нарушителей.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что в КоАП введут наказание за хамское поведение на дорогах или опасную езду. По словам Ирины Рукавишниковой, речь идет о наказании за манеру управления автомобилем, которая может представлять опасность для окружающих.

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